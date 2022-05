Tisana drenante: l’ingrediente speciale che sgonfia. Come prepararla (Di giovedì 26 maggio 2022) Dagli antichi Maya e Aztechi, che popolavano in età precolombiana il Sud America, arriva sulle nostre tavole una soluzione salutare e anti-spreco (che non guasta mai) per preparare una Tisana drenante, gustosa ed efficace. Avete presente tutte quelle parti di ananas che avete buttato nel corso della vita? Ebbene, proprio il gambo di ananas è l’ingrediente segreto di cui non sapevate di aver bisogno. Cos’è il gambo di ananas Tutti conosciamo l’ananas, ma sono in molti a non sapere quali incredibili segreti nasconde. A cominciare dalle sue origini: numerose testimonianze attestano il suo utilizzo già in età precolombiana, quando il Sud America era popolato dagli antichi Maya e Aztechi. Loro sono stati dei veri e propri precursori nell’utilizzo di questa pianta perenne e dei suoi dolci frutti, ricchi di proprietà benefiche. Pensate che ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022) Dagli antichi Maya e Aztechi, che popolavano in età precolombiana il Sud America, arriva sulle nostre tavole una soluzione salutare e anti-spreco (che non guasta mai) per preparare una, gustosa ed efficace. Avete presente tutte quelle parti di ananas che avete buttato nel corso della vita? Ebbene, proprio il gambo di ananas èsegreto di cui non sapevate di aver bisogno. Cos’è il gambo di ananas Tutti conosciamo l’ananas, ma sono in molti a non sapere quali incredibili segreti nasconde. A cominciare dalle sue origini: numerose testimonianze attestano il suo utilizzo già in età precolombiana, quando il Sud America era popolato dagli antichi Maya e Aztechi. Loro sono stati dei veri e propri precursori nell’utilizzo di questa pianta perenne e dei suoi dolci frutti, ricchi di proprietà benefiche. Pensate che ...

