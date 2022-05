Sonego-Sousa in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Joao Sousa in occasione del secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il tennista torinese non vive certamente un momento di forma eccelso, sebbene le sue qualità sul rosso siano note al pubblico internazionale, così come la sua ormai proverbiale grinta. Dopo aver ben figurato all’esordio a Parigi contro un Peter Gojowczyk in fase calante, è già tempo di prova del nove per l’atleta azzurro; il portoghese Sousa, infatti, dopo un periodo di stop dal circuito maggiore, è tornato nel migliore dei modi a rendere sulla terra battuta e recentemente si è fermato soltanto in finale all’Atp 250 di Ginevra. Il giocatore lusitano è un osso duro su questa superficie, che esalta le sue caratteristiche da lottare; nonostante ciò, Sonego ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Lorenzosfiderà Joaoin occasione del secondo turno del tabellone principale del. Il tennista torinese non vive certamente un momento di forma eccelso, sebbene le sue qualità sul rosso siano note al pubblico internazionale, così come la sua ormai proverbiale grinta. Dopo aver ben figurato all’esordio a Parigi contro un Peter Gojowczyk in fase calante, è già tempo di prova del nove per l’atleta azzurro; il portoghese, infatti, dopo un periodo di stop dal circuito maggiore, è tornato nel migliore dei modi a rendere sulla terra battuta e recentemente si è fermato soltanto in finale all’Atp 250 di Ginevra. Il giocatore lusitano è un osso duro su questa superficie, che esalta le sue caratteristiche da lottare; nonostante ciò,...

