Serena Bortone, la tragedia che non si dimentica: “Il dolore della perdita…” | Fiumi di lacrime in studio (Di giovedì 26 maggio 2022) Serena Bortone, nel corso della sua trasmissione, ha ricordato la tragica scomparsa di un grande personaggio della tv italiana Momenti di grande emozione durante la recente puntata di “Oggi è un altro giorno”, format condotto da Serena Bortone al quale partecipano diversi ospiti di appuntamento in appuntamento. La conduttrice insieme agli autori hanno deciso di mandare in onda un filmato che ha strappato le lacrime al personaggio invitato dalla padrona di casa. Serena Bortone (Websource)Si è trattato di un ricordo molto sentito, in special modo perché l’ospite di puntata era estremamente legato al compianto personaggio deceduto alcuni anni orsono. Quest’ultimo in realtà era amato da tutto il pubblico italiano, per ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 26 maggio 2022), nel corsosua trasmissione, ha ricordato la tragica scomparsa di un grande personaggiotv italiana Momenti di grande emozione durante la recente puntata di “Oggi è un altro giorno”, format condotto daal quale partecipano diversi ospiti di appuntamento in appuntamento. La conduttrice insieme agli autori hanno deciso di mandare in onda un filmato che ha strappato leal personaggio invitato dalla padrona di casa.(Websource)Si è trattato di un ricordo molto sentito, in special modo perché l’ospite di puntata era estremamente legato al compianto personaggio deceduto alcuni anni orsono. Quest’ultimo in realtà era amato da tutto il pubblico italiano, per ...

Advertising

cuoregrande2022 : L’unica cosa che possiamo fare, quando non capiamo cosa fare, è leggere. (Cit. Serena Bortone) #quadernoproibito #1… - zazoomblog : Serena Bortone lo sfogo in diretta: “Adesso basta!” cosa è successo - #Serena #Bortone #sfogo #diretta: - zazoomblog : Serena Bortone lo sfogo in diretta: “Adesso basta!” cosa è successo - #Serena #Bortone #sfogo #diretta:… - Dansai75 : RT @fraversion: ho un sogno: Giovanna Ralli e Serena Bortone che ballano il remix di Sono una donna non sono una santa. #OggiEUnAltroGiorn… - altrogiornorai1 : RT @fraversion: ho un sogno: Giovanna Ralli e Serena Bortone che ballano il remix di Sono una donna non sono una santa. #OggiEUnAltroGiorn… -