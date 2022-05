Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: programma, orari, tv. Calendario e date (Di giovedì 26 maggio 2022) Comincerà a metà giugno un Torneo dei Candidati mai così particolare nei tratti, nelle situazioni e nelle prospettive. Sì, è vero che l’idea sarebbe quella di sfidare Magnus Carlsen per il titolo mondiale, ma se il norvegese rinunciasse e i primi due Candidati si giocassero tra di loro lo scettro? In qualunque caso, sono numerose già le vicende di quest’edizione ravvicinata rispetto al biennio 2020-2021. Di questo doveva far parte Teimour Radjabov, ma l’azero rinunciò per i timori legati a quel Covid-19 che sarebbe esploso proprio a Candidati in corso. Gli è stata concessa una wild card, che lo porta a giocare insieme a Ian Nepomniachtchi (Russia sotto bandiera FIDE), Alireza Firouzja (Francia), Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura (USA), Richard Rapport (Ungheria), Jan-Krzysztof Duda (Polonia) e Ding Liren (Cina), ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Comincerà a metà giugno undeimai così particolare nei tratti, nelle situazioni e nelle prospettive. Sì, è vero che l’idea sarebbe quella di sfidare Magnus Carlsen per il titolo mondiale, ma se il norvegese rinunciasse e i primi duesi giocassero tra di loro lo scettro? In qualunque caso, sono numerose già le vicende di quest’edizione ravvicinata rispetto al biennio 2020-2021. Di questo doveva far parte Teimour Radjabov, ma l’azero rinunciò per i timori legati a quel Covid-19 che sarebbe esploso proprio ain corso. Gli è stata concessa una wild card, che lo porta a giocare insieme a Ian Nepomniachtchi (Russia sotto bandiera FIDE), Alireza Firouzja (Francia), Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura (USA), Richard Rapport (Ungheria), Jan-Krzysztof Duda (Polonia) e Ding Liren (Cina), ...

ilGiunco : L'#almanacco del Giunco: il 26 maggio il primo torneo di #scacchi e nasce l'indice Dow Jones -… - asdtorre : TORNEO DI SCACCHI A BRESCIA: DOMENICA 29 SI INAUGURA IL CIRCOLODomenica 29 maggio la sezione Scacchi Torre&Cavallo… - MauroArmenia82 : RT @federscacchi: #scacchi Venerdì 27 maggio a Mestre, dalle 15.30 alle 19, seconda edizione del torneo 'Scacchi per @UNICEF_Italia' per ra… - federscacchi : #scacchi Venerdì 27 maggio a Mestre, dalle 15.30 alle 19, seconda edizione del torneo 'Scacchi per @UNICEF_Italia'… - dentidalatte : io alla mia università: ho bisogno di aiuto, non riesco più a studiare né ad andare avanti con la mia vita la mia u… -