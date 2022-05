Roma, che notte: dal boato dell’Olimpico ai caroselli in città. Festa grande in centro e nei quartieri bollenti del tifo (Di giovedì 26 maggio 2022) «I tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza grande Roma alé!». Il coro dei tifosi che ha accompagnato la Roma per gran parte di questa stagione, dall’Olimpico ieri sera si è spostato in ogni angolo della città, dal centro alla periferia. Un’immagine destinata a durare per sempre, quella dell’invasione di campo all’Olimpico dei quasi 50mila Romanisti che hanno sostenuto la squadra durante la finale di Conference League. E pazienza se la partita, quella vera, si è giocata all’Arena Kombetare di Tirana e sul prato dell’Olimpico è stata solo trasmessa su sei maxi-schermi (oltre ai due tabelloni). La tensione e l’entusiasmo sono stati gli stessi, come se la Roma avesse davvero giocato la finale nel suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 26 maggio 2022) «I tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forzaalé!». Il coro deisi che ha accompagnato laper gran parte di questa stagione, dall’Olimpico ieri sera si è spostato in ogni angolo della, dalalla periferia. Un’immagine destinata a durare per sempre, quella dell’invasione di campo all’Olimpico dei quasi 50milanisti che hanno sostenuto la squadra durante la finale di Conference League. E pazienza se la partita, quella vera, si è giocata all’Arena Kombetare di Tirana e sul pratoè stata solo trasmessa su sei maxi-schermi (oltre ai due tabelloni). La tensione e l’entusiasmo sono stati gli stessi, come se laavesse davvero giocato la finale nel suo ...

