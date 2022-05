Renzi a tutto campo: dall'appoggio al Centrodestra alla persecuzione giudiziaria. E non mancano le battute (Di giovedì 26 maggio 2022) Ride, Matteo Renzi: "Spero di tornare spesso a Genova". L'ex presidente del Consiglio si riferisce alle denunce che ha presentato in Procura contro i magistrati fiorentini che hanno indagato su di lui,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Ride, Matteo: "Spero di tornare spesso a Genova". L'ex presidente del Consiglio si riferisce alle denunce che ha presentato in Procura contro i magistrati fiorentini che hanno indagato su di lui,...

Advertising

summo_t : RT @carcarlovvv: Renzi in tribunale a genova, i pm non si presentano. Se la notizia fosse vera si preannuncia una situazione paradossale, i… - annamaria_ff : RT @carcarlovvv: Renzi in tribunale a genova, i pm non si presentano. Se la notizia fosse vera si preannuncia una situazione paradossale, i… - willerdino : RT @carcarlovvv: Renzi in tribunale a genova, i pm non si presentano. Se la notizia fosse vera si preannuncia una situazione paradossale, i… - Roky99760738 : RT @carcarlovvv: Renzi in tribunale a genova, i pm non si presentano. Se la notizia fosse vera si preannuncia una situazione paradossale, i… - Nonnadinano : RT @carcarlovvv: Renzi in tribunale a genova, i pm non si presentano. Se la notizia fosse vera si preannuncia una situazione paradossale, i… -