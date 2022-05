Oklahoma, aborto vietato dalla fecondazione. Varata la legge più restrittiva sull’interruzione di gravidanza (Di giovedì 26 maggio 2022) La Cnn la definisce “una delle restrizioni più severe di tutta la nazione“. E in effetti è così. Il governatore repubblicano dell’Oklahoma Kevin Stitt ha promulgato mercoledì 25 maggio una legge che vieta l’aborto a partire dalla fase di fecondazione e che consente ai privati cittadini di citare in giudizio tutti coloro che “consapevolmente” eseguono o inducono una interruzione di gravidanza “su una donna incinta”. La legge HB 4327 è un chiaro tentativo dell’Oklahoma di rovesciare la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 che legalizzò l’aborto a livello nazionale. Mercoledì sera, dopo il via libera alla HB 4327, un gruppo di attivisti difensori del diritto all’aborto ha dichiarato che avrebbe impugnato la ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022) La Cnn la definisce “una delle restrizioni più severe di tutta la nazione“. E in effetti è così. Il governatore repubblicano dell’Kevin Stitt ha promulgato mercoledì 25 maggio unache vieta l’a partirefase die che consente ai privati cittadini di citare in giudizio tutti coloro che “consapevolmente” eseguono o inducono una interruzione di“su una donna incinta”. LaHB 4327 è un chiaro tentativo dell’di rovesciare la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 che legalizzò l’a livello nazionale. Mercoledì sera, dopo il via libera alla HB 4327, un gruppo di attivisti difensori del diritto all’ha dichiarato che avrebbe impugnato la ...

