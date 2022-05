Advertising

AlfredoPedulla : Il #Napoli apprezza molto #Deulofeu che può diventare obiettivo vero. Ma precedenza a #Mertens, da valutare #Politano - sportli26181512 : Napoli, obiettivo Barak: dalla scelta del giocatore al prezzo del Verona, i dettagli: Antonin Barak è ormai un gioc… - cmdotcom : #Napoli, obiettivo #Barak: dalla scelta del giocatore al prezzo del #Verona, i dettagli - Damiano27221892 : @Bresingar_ Per poi dire 'l'obiettivo era fare meglio dell'anno scorso, siamo 3° sopra al Napoli quindi va tutto bene' - MondoNapoli : Napoli - Ci sono importanti novità per un obiettivo azzurro dell'Atalanta! - -

Spazio Napoli

...della scossa all'interno del gruppo che ha permesso alla squadra di raggiungere unquasi ... Cuadrado e Vlahovic a rappresentare la Juventus, Rrahmani per il. La sorpresa è Nico Gonzalez ...Ma l'era godercela fino in fondo perché giocarci lo scudetto per noi era già un successo. ... coach del Gymnastic Romagna Team, fotografa lo storico terzo posto nella finale a tre di. ... Mercato Napoli, il futuro dell'obiettivo azzurro è tutto da scrivere: le ultime Il Napoli ha chiuso la stagione al terzo posto, alle spalle di Inter e Milan. I tifosi hanno sognato a lungo lo Scudetto, ma la terribile trasferta ad Empoli è stata fatale. Il patron azzurro Aurelio ...Al momento è solo un'indiscrezione, raccolta da AreaNapoli.it, ma con un fondo di verità che sistemerebbe tutto. Il portiere titolare nella prossima stagione per Luciano ...