Motorola Razr 3 in un breve filmato: ecco chiusura ed apertura (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Motorola Razr 3 non è ancora stato presentato, ma sta già catturando l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori. Il leaker @evleaks ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un breve filmato di qualche secondo che mostra in esecuzione proprio il prossimo dispositivo pieghevole della casa alata, mentre viene chiuso. Il video è accompagnato dalla parola ‘Maven’, che dovrebbe corrispondere proprio al nome in codice utilizzato per il prossimo Motorola Razr 3. Il telefono pare mantenere il form-factor delle precedenti generazioni, pur presentandosi in vesti del tutto nuove: lo schermo interno appare piuttosto ampio, le cornici assai ridotte e la piega poco percepibile (come si è detto avverrà anche per il Galaxy Z Fold 4 di Samsung per via della presunta sostituzione della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Il3 non è ancora stato presentato, ma sta già catturando l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori. Il leaker @evleaks ha pubblicato sul proprio profilo Twitter undi qualche secondo che mostra in esecuzione proprio il prossimo dispositivo pieghevole della casa alata, mentre viene chiuso. Il video è accompagnato dalla parola ‘Maven’, che dovrebbe corrispondere proprio al nome in codice utilizzato per il prossimo3. Il telefono pare mantenere il form-factor delle precedenti generazioni, pur presentandosi in vesti del tutto nuove: lo schermo interno appare piuttosto ampio, le cornici assai ridotte e la piega poco percepibile (come si è detto avverrà anche per il Galaxy Z Fold 4 di Samsung per via della presunta sostituzione della ...

