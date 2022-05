Morto John Zderko, addio all’attore di Criminal Minds e The Mentalist (Di giovedì 26 maggio 2022) È Morto John Zderko, volto noto di serie tv come “Criminal Minds”, “The Mentalist“, “9-1-1: Lone Star” e “Bosch: Legacy”. L’attore statunitense è scomparso all’età di 60 anni a Los Angeles a causa di complicazioni dovute a un tumore. L’annuncio della sua morte è stato dato dall’amico e collega Charley Koontz. Zderko era cresciuto in Ohio, Colorado e New Jersey, dove aveva frequentato la Park Ridge High School e ha giocato nella squadra di basket con James Gandolfini. Dopo essersi laureato all’Università della California di Irvine, ha iniziato una carriera di successo sul palcoscenico, per poi fare la sua prima apparizione sul grande schermo nel 2005. Nel 2006 ha iniziato a recitare in tv, con molti ruoli in serie poliziesche e Criminali. E’ apparso in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) È, volto noto di serie tv come “”, “The“, “9-1-1: Lone Star” e “Bosch: Legacy”. L’attore statunitense è scomparso all’età di 60 anni a Los Angeles a causa di complicazioni dovute a un tumore. L’annuncio della sua morte è stato dato dall’amico e collega Charley Koontz.era cresciuto in Ohio, Colorado e New Jersey, dove aveva frequentato la Park Ridge High School e ha giocato nella squadra di basket con James Gandolfini. Dopo essersi laureato all’Università della California di Irvine, ha iniziato una carriera di successo sul palcoscenico, per poi fare la sua prima apparizione sul grande schermo nel 2005. Nel 2006 ha iniziato a recitare in tv, con molti ruoli in serie poliziesche ei. E’ apparso in ...

