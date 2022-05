Morte Gianmarco Pozzi, dietro il ‘giallo’ un traffico di droga: chi è stato arrestato (Di giovedì 26 maggio 2022) Non hanno mai creduto all’ipotesi dell’incidente, della caduta fatale o del suicidio. Loro, i familiari di Gianmarco Pozzi, l’ex campione di kickboxing originario di Frascati trovato senza vita il 9 agosto del 2020 a Ponza, hanno sempre pensato che dietro quella Morte ci fosse altro. E a gran voce, a distanza di tempo, chiedono giustizia. Ancora non è chiaro cosa sia successo, perché secondo loro Gianmarco, che lavorava come buttafuori al Blue Moon di Ponza, locale conosciuto e amato dai più giovani, quelli della ‘movida’, sia stato ucciso, ma una certezza c’è: i Carabinieri hanno scoperto una fiorente e ben strutturata piazza di spaccio. Che vede protagoniste persone collegate proprio a Gianmarco Pozzi. Chi sono le persone indagate ‘vicino’ a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Non hanno mai creduto all’ipotesi dell’incidente, della caduta fatale o del suicidio. Loro, i familiari di, l’ex campione di kickboxing originario di Frascati trovato senza vita il 9 agosto del 2020 a Ponza, hanno sempre pensato chequellaci fosse altro. E a gran voce, a distanza di tempo, chiedono giustizia. Ancora non è chiaro cosa sia successo, perché secondo loro, che lavorava come buttafuori al Blue Moon di Ponza, locale conosciuto e amato dai più giovani, quelli della ‘movida’, siaucciso, ma una certezza c’è: i Carabinieri hanno scoperto una fiorente e ben strutturata piazza di spaccio. Che vede protagoniste persone collegate proprio a. Chi sono le persone indagate ‘vicino’ a ...

