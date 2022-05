Monza-Pisa, ne resterà solo una: la finale per l’ultimo posto in A! (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ne rimarrà solo uno!”. Così recitava Sean Connery nel film Highlander del 1986. E’ la frase che sarà il leit motiv di questa finale playoff di Serie B, dalla quale uscirà l’ultima squadra designata a seguire Cremonese e Lecce nel paradiso calcistico italiano, quello della Serie A. Quali sono gli umori, quali sono le prospettive e i pronostici per una partita che di pronosticabile ha verepropriamente ben poco? Berlusconi Monza PlayoffPer il Monza questa finale rappresenta tantissimo, non solo per riscattare il playoff dello scorso anno, ma anche per inseguire il sogno più grande, quello di approdare per la prima volta nel calcio che conta. La città lombarda è stata per fin troppo tempo appendice calcistica della vicina Milano, vivendo gli umori rossonerazzurri del suo ormai ex ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ne rimarràuno!”. Così recitava Sean Connery nel film Highlander del 1986. E’ la frase che sarà il leit motiv di questaplayoff di Serie B, dalla quale uscirà l’ultima squadra designata a seguire Cremonese e Lecce nel paradiso calcistico italiano, quello della Serie A. Quali sono gli umori, quali sono le prospettive e i pronostici per una partita che di pronosticabile ha verepropriamente ben poco? BerlusconiPlayoffPer ilquestarappresenta tantissimo, nonper riscattare il playoff dello scorso anno, ma anche per inseguire il sogno più grande, quello di approdare per la prima volta nel calcio che conta. La città lombarda è stata per fin troppo tempo appendice calcistica della vicina Milano, vivendo gli umori rossonerazzurri del suo ormai ex ...

