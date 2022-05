(Di giovedì 26 maggio 2022) La guerra non si interrompe e il fantoccio di Putin è pronto a entrare in guerra o, quantomeno, a tenere bloccate forze di Kiev ai confini con la Bielorussia: il presidente della Bielorussia Alexander ...

ha anche parlato del ruolo dei missili di fabbricazione russa nel rafforzare le difese del paese. Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, ha affermato che 'armi, armi e ancora armi'...Inoltre, per rafforzare le difese della Bielorussia , si farà ricorso all'uso di missili di fabbricazione russa ha spiegato. Oggi l'avvio delle esercitazioni militari a sessanta ... Lukashenko manda militari per ‘operazioni speciali’ vicino al confine con l’Ucraina Lo riferisce l'agenzia di stampa statale bielorussa Belta. Alexander Lukashenko, presidente bielorusso e stretto alleato di Putin, ha ordinato la creazione di un nuovo comando militare nel sud del Pae ...Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha creato un comando militare da inviare al confine meridionale con l’Ucraina. “Come previsto da USA, Europa e NATO, si trovano impegnati in un confront ...