Leclerc | «Amo flirtare con il rischio | su circuiti come quello di Monaco non puoi commettere errori»

L'Equipe ospita un'intervista al pilota Ferrari Charles Leclerc. Domenica correrà in casa, a Monaco. «Amo flirtare con il rischio, perché, su questi circuiti, non hai il diritto di commettere errori. C'è un'enorme quantità di adrenalina. Lo adoro. Oltre a gradire il rischio, devi sapere come regolare le tue sensazioni». Vuoi passare tutta la tua carriera in Ferrari? «Certamente. La Ferrari resta la Ferrari. E' il sogno, ma dobbiamo vincere. E voglio vincere anch'io». Racconta del suo quaderno degli appunti: «Sto ancora cercando di mettermi in discussione. E' anche per questo che ho il mio quaderno. Scrivo tutto quello che sento, tutto quello che dico ai miei ingegneri. Sto crescendo e migliorando

