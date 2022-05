La Vita in Diretta, quando finisce il programma di Alberto Matano? Data ultima puntata prima dell’estate (Di giovedì 26 maggio 2022) La Vita in Diretta è uno dei programmi storici del palinsesto della prima rete Rai, che ogni pomeriggio dei giorni feriali riesce a catalizzare l’attenzione di milioni di affezionatissimi telespettatori. Questo successo è dovuto di certo anche al carisma e al talento del giornalista televisivo Alberto Matano al timone, da un paio d’anni in solitaria,... Leggi su donnapop (Di giovedì 26 maggio 2022) Lainè uno dei programmi storici del palinsesto dellarete Rai, che ogni pomeriggio dei giorni feriali riesce a catalizzare l’attenzione di milioni di affezionatissimi telespettatori. Questo successo è dovuto di certo anche al carisma e al talento del giornalista televisivoal timone, da un paio d’anni in solitaria,...

