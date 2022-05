Kate Middleton e William | debutto di coppia ai royal garden party 2022

(Di giovedì 26 maggio 2022) La duchessa, che qualche giorno fa aveva partecipato senzaalla seconda festa nei giardini di Buckingham Palace, stavolta è arrivata col marito. Assieme ai Cambridge, a fare gli onori di casa in una giornata divisa tra sole e pioggia, c'erano i conti di Wessex e la principessa Beatrice di York

Advertising

SkyTG24 : Londra, William e Kate fanno gli onori di casa al Garden Party di Buckingham Palace. FOTO - libertfly : La collezione di gioielli di Kate Middleton vale molto più di quello che immaginate - infoitcultura : Kate Middleton, il gesto davanti a tutti che imbarazza il principe William - Marcel_Bel89 : La collezione di #gioielli di #KateMiddleton vale molto più di quello che immaginate - lillydessi : I gioielli di Kate Middleton che non diresti mai low cost - AMICA - La rivista moda donna -

Un pomeriggio nei giardini del palazzo reale. Una consuetudine che risale al 1860, istituita perché il monarca possa ringraziare quanti svolgono un servizio pubblico o presiedono associazioni ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare La favola (senza lieto fine) di Meghan Markle eDove dormiranno Harry e Meghan Markle durante il Giubileo della regina Harry e ...Una vera icona di stile, la duchessa Kate Middleton non sbaglia un colpo in fatto di eleganza. Tra abiti luxury e moda fast, è sempre in grado di ...William senza controllo: il principe ferisce Kate Middleton. Il rampollo di casa Windsor protagonista di una 'scappatella extraconiugale' ...