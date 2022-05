Josè Mourinho e l’ultima magia con la Roma: la coppa nella città eterna per essere “immortale” (Di giovedì 26 maggio 2022) immortale. Il titolo, tanto per cambiare, se l’è costruito da solo. Deve averlo immaginato già undici mesi fa quando ha scelto Roma come nuova tappa della costruzione di se stesso in chiave divina. Aveva iniziato in una sala dell’aeroporto di Heatrow: “Se avessi voluto una vita facile sarei rimasto a Porto: una sedia blu bellissima, la Champions, Dio e, dopo di lui, il sottoscritto”. E quando qualcuno gli fece notare che l’elenco era un po’ una spacconata, rispose serafico: “Per favore non chiamatevi arrogante, sono campione d’Europa e credo di essere speciale”. E nacque lo Special One. Proseguì all’arrivo a Milano con un “non sono un pirla” che lo fece entrare subito sotto la pelle dei tifosi nerazzurri. Adesso dopo un giro vorticoso di ascese e cadute nella polvere, rieccolo. Ancora una coppa tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022). Il titolo, tanto per cambiare, se l’è costruito da solo. Deve averlo immaginato già undici mesi fa quando ha sceltocome nuova tappa della costruzione di se stesso in chiave divina. Aveva iniziato in una sala dell’aeroporto di Heatrow: “Se avessi voluto una vita facile sarei rimasto a Porto: una sedia blu bellissima, la Champions, Dio e, dopo di lui, il sottoscritto”. E quando qualcuno gli fece notare che l’elenco era un po’ una spacconata, rispose serafico: “Per favore non chiamatevi arrogante, sono campione d’Europa e credo dispeciale”. E nacque lo Special One. Proseguì all’arrivo a Milano con un “non sono un pirla” che lo fece entrare subito sotto la pelle dei tifosi nerazzurri. Adesso dopo un giro vorticoso di ascese e cadutepolvere, rieccolo. Ancora unatra le ...

