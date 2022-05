Guerra in Ucraina, l’Italia revoca l’onorificenza al primo ministro Mishustin e ad altri 3 cittadini russi (Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo ministro russo Mikhail Vladimirovich Mishustin non è più Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia. l’Italia infatti ha revocato quattro onorificenze ad altrettanti cittadini russi. Sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati due decreti della presidenza della Repubblica su proposta del ministro degli Esteri. Oltre al premier russo, è stato colpito anche Denis Manturov, ministro dell’industria e del commercio russo. È stata revocata inoltre l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia a E. V. Leonidovich, segretario di Stato russo, e a K. Andrey Leonidovich, presidente della Banca russa VTB. “Finalmente si è ottenuta la revoca ‘per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilrusso Mikhail Vladimirovichnon è più Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia.infatti hato quattro onorificenze ad altrettanti. Sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati due decreti della presidenza della Repubblica su proposta deldegli Esteri. Oltre al premier russo, è stato colpito anche Denis Manturov,dell’industria e del commercio russo. È statata inoltredi Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia a E. V. Leonidovich, segretario di Stato russo, e a K. Andrey Leonidovich, presidente della Banca russa VTB. “Finalmente si è ottenuta la‘per ...

