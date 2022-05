Dritto e rovescio | quali sono le prospettive di pace per l’Ucraina?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 maggio 2022) Stasera, giovedì 26 maggio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”, Paolo Del Debbio analizzerà con l’ambasciatore russo Sergey Razov gli ultimi aggiornamenti sul conflitto ucraino, le possibilidie il rapporto tra il nostro Paese e la Russia. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alle conseguenze economiche della guerra. E ancora, un approfondimento sulla crisi profonda del settore turistico per la mancanza di lavoratori stagionali, la cui causa secondo alcuni è da ricercare nel reddito di cittadinanza, secondo altri negli stipendi non adeguati. Infine, si tornerà a parlare della discriminazione degli omosessuali in Russia, con un focus sul discusso reality in cui lo scopo dei concorrenti è dimostrare la loro eterosessualità. L'articolo ...