“Bonus cultura 18App”, associazione per delinquere e truffa: arresti e sequestri (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che, al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Sezione Seconda della Procura della Repubblica di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione, nella giornata odierna, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i delitti di associazione per delinquere e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In particolare, a seguito di una segnalazione del Ministero della cultura, erano svolte indagini all’esito delle quali venivano raccolti gravi indizi di reato in ordine ad un meccanismo fraudolento in base al quale il titolare di un esercizio di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che, al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Sezione Seconda della Procura della Repubblica di Napoli, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione, nella giornata odierna, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i delitti dipere diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In particolare, a seguito di una segnalazione del Ministero della, erano svolte indagini all’esito delle quali venivano raccolti gravi indizi di reato in ordine ad un meccanismo fraudolento in base al quale il titolare di un esercizio di ...

GDF : #GDF #Napoli ha eseguito misure cautelari e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di un'associazion… - hesvangel : consiglio: compro i vinili di folklore&evermore o harry’s house&evermore. folklore È il mio album, solo che non c’è… - abbondio_silvio : RT @Gianni78605577: Una mia nipote se l'è venduto per 4 soldi il bonus cultura. Ancora oggi gliene dico di tutti i colori. - Gianni78605577 : Una mia nipote se l'è venduto per 4 soldi il bonus cultura. Ancora oggi gliene dico di tutti i colori. - skysangelss : ecco come spendere bene il bonus cultura???? -