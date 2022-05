Auto blu | troppo spesso ritornano

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dovevano essere eliminate, invece nel 2021 è cresciuto il numero delle vetture utilizzate dalla pubblica amministrazione. E questo non solo perché sono aumentati gli enti che hanno trasmesso i dati. Un esempio? Le Province abolite dalla riforma Delrio hanno ancora 930 mezzi a disposizione... Da Palazzo Chigi e dai ministeri un’accelerazione a tutto gas sulledi servizio. O, se vogliamo, un’inversione a U che non è passata inosservata sul trend di crescita rispetto agli anni scorsi. Quando invece si era registrato una costante diminuzione delle vetture a disposizione. I numeri sono messi nero su bianco dal censimento, realizzato dal dipartimento della Funzione pubblica guidato da Renato Brunetta, che ha definito il documento uno «strumento concreto di efficientamento della Pubblica amministrazione». Non per tutti probabilmente, considerando che a inviare i dati al ...