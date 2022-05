Afghanistan: Onu, donne rese 'invisibili' da abusi dei talebani (Di giovedì 26 maggio 2022) A Kabul, le restrizioni imposte dal governo talebano alle donne, mirano a renderle "invisibili" nella società. Lo ha detto Richard Bennett, relatore speciale dell'Onu sui diritti umani in Afghanistan. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) A Kabul, le restrizioni imposte dal governo talebano alle, mirano a renderle "" nella società. Lo ha detto Richard Bennett, relatore speciale dell'Onu sui diritti umani in. ...

gabrielebandini : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Sessa (ex-NATO): 'la NATO non è mai stata offensiva' ??????? Falso, la NATO: -1999, bombarda il Kos… - Pierfra81893656 : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Sessa (ex-NATO): 'la NATO non è mai stata offensiva' ??????? Falso, la NATO: -1999, bombarda il Kos… - Piergiulio58 : In Afghanistan, 1,1 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni probabilmente dovranno affrontare la forma più gr… - tamangha : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Sessa (ex-NATO): 'la NATO non è mai stata offensiva' ??????? Falso, la NATO: -1999, bombarda il Kos… - marioerdrago : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Sessa (ex-NATO): 'la NATO non è mai stata offensiva' ??????? Falso, la NATO: -1999, bombarda il Kos… -