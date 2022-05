Vaiolo scimmie, in Francia vaccino a contatti a rischio (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – In Francia l’Autorità nazionale per la salute (Has) ha annunciato una strategia di vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie, dopo che tre casi di infezione sono stati rilevati nel Paese. Il programma di immunizzazione è rivolto agli adulti a rischio di esposizione al virus del ‘monkeypox’, compresi gli operatori sanitari. Si raccomanda di somministrare solo vaccino di terza generazione, nei 4 giorni successivi al contatto a rischio, fino a un massimo di 14 giorni. Lo schema vaccinale prevede due dosi o tre per i pazienti immunocompromessi, somministrate a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. La Has ha spiegato che le raccomandazioni sulla vaccinazione verranno adattate ai dati epidemiologici e clinici che progressivamente si renderanno disponibili. L’agenzia ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Inl’Autorità nazionale per la salute (Has) ha annunciato una strategia di vaccinazione contro ildelle, dopo che tre casi di infezione sono stati rilevati nel Paese. Il programma di immunizzazione è rivolto agli adulti adi esposizione al virus del ‘monkeypox’, compresi gli operatori sanitari. Si raccomanda di somministrare solodi terza generazione, nei 4 giorni successivi al contatto a, fino a un massimo di 14 giorni. Lo schema vaccinale prevede due dosi o tre per i pazienti immunocompromessi, somministrate a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. La Has ha spiegato che le raccomandazioni sulla vaccinazione verranno adattate ai dati epidemiologici e clinici che progressivamente si renderanno disponibili. L’agenzia ha ...

