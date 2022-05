(Di mercoledì 25 maggio 2022) Chi fuma indeveattenzione. Da quest’anno sono previste sanzioni salate per tutelare l’ambiente e l’integrità dell’ecosostema marittimo Ci sono alcune cattive abitudini che dovrebbero essere eliminate per buon senso civico. Quando questo non basta si deve necessariamente intervenire normativamente per dare un segnale forte alla popolazione. Le spiagge in estate si affollano, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mattino5 : Stangata in arrivo sulle spiagge italiane? Rincari al mare previsti oltre il 20%. Ecco quanto costa una giornata i… -

Consumatore.com

Unaper le famiglie italiane Unanon indifferente, riguarda anche il costo dei ... Una famiglia potrebbe spendere 2 euro in più per la colazione al bar in, due euro in più per ...... però, il costo della vita in riva al mare subisce una drastica. Infatti, come riferito ... con rincari medi del +10% sul 2021 che si abbatteranno non solo sui menu dei ristoranti in... Stangata in spiaggia: multa da 300€, l'errore da non fare Chi fuma in spiaggia deve fare attenzione. Da quest'anno sono previste sanzioni salate per tutelare l'ambiente e l'integrità dell'ecosostema marittimo ...Dopo il primo assaggio di estate le spiagge possono attendere. In attesa che il meteo al nord torni a regalare giornate di sereno, gli italiani iniziano a fare i conti con gli annunciati rincari. Se a ...