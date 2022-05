Sparatoria in Texas, il momento in cui l'attentatore entra nella scuola VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ennesima strage con armi da fuoco i n una scuola degli Stati Uniti : un 18enne ha aperto il fuoco in una scuola a Uvalde, in Texas, uccidendo almeno 19 bambini e due persone adulte , prima di essere ucciso... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ennesima strage con armi da fuoco i n unadegli Stati Uniti : un 18enne ha aperto il fuoco in unaa Uvalde, in, uccidendo almeno 19 bambini e due persone adulte , prima di essere ucciso...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - ilbolly : RT @StorieASpicchi: Ieri mattina, in una scuola elementare di Uvalde, Texas, 19 bambini e un’insegnante sono stati uccisi in una sparatoria… - Corriere : «Abbiamo chattato, mi sento in colpa». Epnupues e quello scambio con Ramos prima della strage -