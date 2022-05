Roma, scontro tra un camion e una moto: chiuso il traffico sulla Cassia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – A causa di un incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 2 “Cassia”, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 20,500 a Roma in località “La Storta”. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un mezzo pesante e una moto causando il ferimento di una persona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022)– A causa di un incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 2 “”, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 20,500 ain località “La Storta”. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un mezzo pesante e unacausando il ferimento di una persona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. ...

