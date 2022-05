“Quando, in nome di Dio, ci opporremo alla lobby delle armi?”, il presidente Biden dopo la strage di bambini in una scuola del Texas (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il ‘modus operandi’ è sempre lo stesso, un folle esaltato che fa irruzione all’interno in una scuola armato di tutto punto, e dopo aver sparato all’impazzata, fa una strage di giovani. Un preciso copione visto e raccontato più volte rispetto al quale, incredibile a dirsi, uno dei paesi già evoluti al mondo continua però a subire quasi con ‘rassegnazione’. Ieri nella Robb Elementary School di Uvalde del Texas, un 18enne armato ha fatto irruzione uccidendo 19 bambini e due insegnanti Stavolta il ‘fattaccio’ si è ripetuto in Texas, precisamente nella Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, dove 19 bambini tutti appartenenti ala stessa classe, e due insegnanti, son stati falcidiati dall’enorme quantità di colpi sparati da un 18enne, identificato come ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il ‘modus operandi’ è sempre lo stesso, un folle esaltato che fa irruzione all’interno in unaarmato di tutto punto, eaver sparato all’impazzata, fa unadi giovani. Un preciso copione visto e raccontato più volte rispetto al quale, incredibile a dirsi, uno dei paesi già evoluti al mondo continua però a subire quasi con ‘rassegnazione’. Ieri nella Robb Elementary School di Uvalde del, un 18enne armato ha fatto irruzione uccidendo 19e due insegnanti Stavolta il ‘fattaccio’ si è ripetuto in, precisamente nella Robb Elementary School di Uvalde, in, dove 19tutti appartenenti ala stessa classe, e due insegnanti, son stati falcidiati dall’enorme quantità di colpi sparati da un 18enne, identificato come ...

