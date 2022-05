“Niente da fare”. Gemma Galgani, un’altra brutta notizia. E a UeD tutti contro di lei (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gemma Galgani, una brutta notizia. Anche per Uomini e Donne si avvicina la tanto meritata pausa estiva. Un’edizione densa di grandi colpi di scena nel salotto televisivo di Maria De Filippi che come ogni anno ha deliziato il pubblico di telespettatori con tante novità e momenti imperdibili attraverso dame e cavalieri. Stando alle ultime anticipazioni del dating show, pare che una decisione tenderà a spiazzare tutti. Gemma Galgani, la notizia sembra riguardare ancora la dama torinese, ormai divenuta volto storico del programma di UeD. Da anni la dama è impegnata nella ricerca del vero amore e tra frequentazioni e colpi di fulmine, poi troppo spesso finite in lacrime e amarezza, ma oggi pare che qualcosa possa finalmente stravolgere tutto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022), una. Anche per Uomini e Donne si avvicina la tanto meritata pausa estiva. Un’edizione densa di grandi colpi di scena nel salotto televisivo di Maria De Filippi che come ogni anno ha deliziato il pubblico di telespettatori con tante novità e momenti imperdibili attraverso dame e cavalieri. Stando alle ultime anticipazioni del dating show, pare che una decisione tenderà a spiazzare, lasembra riguardare ancora la dama torinese, ormai divenuta volto storico del programma di UeD. Da anni la dama è impegnata nella ricerca del vero amore e tra frequentazioni e colpi di fulmine, poi troppo spesso finite in lacrime e amarezza, ma oggi pare che qualcosa possa finalmente stravolgere tutto di ...

