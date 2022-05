Nandez accostato al Napoli | l’agente si sbilancia | la verità sui contatti con Giuntoli

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle ultime ore il nome di Nahitanè statopiù volte agli azzurri.lo segue da tempo e la retrocessione del Cagliari potrebbe favorire la trattativa. Il centrocampista uruguaiano, classe ’95, lascerà la Sardegna, ma il suo futuro non è ancora deciso. A tal proposito, Pablo Bentancur, agente del giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kisse ha analizzato meglio la situazione del suo assistito. Mercato(Getty Images) Di seguito le sue dichiarazioni:ha chiamato? “Penso che non sia buono parlare già di una trattativa. Sappiamo che piace al, ma non c’è nulla di concreto al momento.lo stima molto e posso dire che Mathias Olivera è un grande ...

ha un contratto con i sardi sino al giugno del 2024 e percepisce un ingaggio di 1,5 milioni ... Anche lui era statoal Torino in diverse circostanze ma alla fine, per un motivo o per l'......come contropartita per Junior Traorè e nel caso saranno spesi altri 15 Mil per l'acquisto di... ancora maialla Juve finora, ma che potrebbe essere proprio la sorpresa del mercato: ...