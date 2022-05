Motomondiale: A. Espargarò 'Veloci e costanti, continuare così' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo spagnolo dell'Aprilia: "Mugello e Barcellona due appuntamenti particolari" ROMA - "Nelle prossime due settimane mi aspettano le due gare di casa: Mugello e Barcellona infatti rappresentano le mie ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo spagnolo dell'Aprilia: "Mugello e Barcellona due appuntamenti particolari" ROMA - "Nelle prossime due settimane mi aspettano le due gare di casa: Mugello e Barcellona infatti rappresentano le mie ...

"Abbiamo dimostrato di essere veloci, non è esagerato dirlo, ma a fare la differenza quest'anno sarà anche la costanza - prosegue Espargarò - Ci sono tanti piloti forti, moto alle quali è difficile ... MotoGP Italia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW ... seguito dalla sorprendente Aprilia di Aleix Espargarò . Domenica però i centauri italiani ...ALBO D'ORO CIRCUITO COME SI GUIDA AL MUGELLO METEO GP ITALIA 2022 CLASSIFICA MOTOGP CALENDARIO MOTOMONDIALE