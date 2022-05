Mobile | cresce la tendenza a cambiare smartphone ogni anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Roma, 25 maggio 2022 – Negli ultimi anni le tendenze nel settore deglisono cambiate, riflettendo una maggiore maturità da parte dei consumatori. Secondo uno studio condotto da GWI e TEADS, oggi gli utenti sono meno fedeli al marchio e più propensi abrand di, in particolare valorizzando aspetti come le prestazioni del device e privilegiandoinnovativi e funzionali. In Italia uno dei marchi più apprezzati è Xiaomi, il terzo brand per numeri di vendita dopo Samsung e Apple secondo i dati di Strategy Analytics, un marchio in forte crescita a livello globale e sempre più forte anche in Spagna e in molti paesi dell’America Latina come il Messico e il Brasile. Eppure, se da un lato molte persone voglionotelefono e optare per soluzioni più ...