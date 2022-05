Lino Banfi contro Al Bano: “Non è vero” | L’attore smentisce il cantante: è scontro totale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sempre più spesso i vari imprenditori intervengono pubblicamente per denunciare una forte carenza di manodopera, spesso denunciando il fatto che i giovani non avrebbero voglia di lavorare, anche a causa del reddito di cittadinanza. Proprio la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e introdotta con il primo governo Conte (dove i pentastellati governavano assieme alla Lega) viene spesso attaccata perché spingerebbe molti giovani a restare a casa e non trovarsi un lavoro. Una posizione condivisa anche da alcuni volti noti dello spettacolo che sono attivi nel settore dell’imprenditoria. E’ il caso di AlBano Carrisi, che ha lanciato qualche giorno fa il suo grido d’allarme puntando il dito proprio contro il reddito di cittadinanza, proprio come avevano fatto prima di lui Flavio Briatore e Alessandro Borghese. Ma questo attacco ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sempre più spesso i vari imprenditori intervengono pubblicamente per denunciare una forte carenza di manodopera, spesso denunciando il fatto che i giovani non avrebbero voglia di lavorare, anche a causa del reddito di cittadinanza. Proprio la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e introdotta con il primo governo Conte (dove i pentastellati governavano assieme alla Lega) viene spesso attaccata perché spingerebbe molti giovani a restare a casa e non trovarsi un lavoro. Una posizione condivisa anche da alcuni volti noti dello spettacolo che sono attivi nel settore dell’imprenditoria. E’ il caso di AlCarrisi, che ha lanciato qualche giorno fa il suo grido d’allarme puntando il dito proprioil reddito di cittadinanza, proprio come avevano fatto prima di lui Flavio Briatore e Alessandro Borghese. Ma questo attacco ...

