L'idea inquietante di Davos: "ricalibrare" la libertà di pensiero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha preso il via a Davos, cittadina Svizzera e sede del più grande incontro mondiale riguardante l'economia, dopo anni di stop a causa della pandemia, il World Economic Forum, l'evento più celebre che raduna i politici e gli imprenditori più influenti per discutere su temi economici e di società. Se da una parte l'evento di Davos è riconosciuto per il suo immenso prestigio, non si può certo affermare che questa edizione sia iniziata con il miglior auspicio: il Commissario per le e-Safety australiano, Julie Inman Grant, si è fatta portavoce, infatti, di un vero inno alla censura e alla rivisitazione dei diritti umani. "Penso che dovremo pensare a una ricalibrazione di un'intera gamma di diritti umani che si stanno manifestando online, dalla ..."

