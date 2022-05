Lavoro: su siti Senato e Camera al via candidature per commissione su scioperi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - I siti web del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicano oggi l'avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei componenti della commissione di garanzia della legge sull'attuazione del diritto di sciopero. Gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse entro 30 giorni e attraverso posta elettronica certificata, allegando un dettagliato curriculum vitae. I membri della commissione sono designati dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146. Sono scelti tra esperti in materia di diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Iweb deldella Repubblica e delladei deputati pubblicano oggi l'avviso per la presentazione delleai fini della nomina dei componenti delladi garanzia della legge sull'attuazione del diritto di sciopero. Gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse entro 30 giorni e attraverso posta elettronica certificata, allegando un dettagliato curriculum vitae. I membri dellasono designati dai presidenti delladei deputati e deldella Repubblica, e nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146. Sono scelti tra esperti in materia di diritto ...

