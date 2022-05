Advertising

MilanSpazio : Kessié saluta il Milan: il toccante messaggio ai tifosi - Fantacalcio : Milan, Kessie saluta: 'E' il mio ultimo mese qui'. Futuro al Barcellona? - Pall_Gonfiato : #Kessié saluta il #Milan dopo lo #Scudetto: 'Cinque anni importanti, non c'è modo migliore di salutarsi' - SempreMilanit : ??#Kessie saluta il #Milan ??? Lo ha confermato dopo #SassuoloMilan - columbio94 : RT @LucaManinetti: IL #Milan è CAMPIONE D'ITALIA per la 1??9?? VOLTA NELLA SUA STORIA!! Sacrificio, grinta, cuore, CONTRO TUTTO E TUTTI! CA… -

ilmattino.it

Kessieil Milan dopo 5 anni © LaPresseL'annuncio è imminente: addio PresidenteStiamo parlando, ovviamente, di Franck Kessie, in gol ieri nel successo sul Sassuolo che ha portato lo Scudetto ...Il Milan chiude la pratica Sassuolo nel primo tempo con una doppietta di Giroud e gol di, che cosìil Milan con un trofeo. Tre assist di Leao per tutte e tre le marcature rossonere. ... Ordina un hamburger per pranzo, le arriva dopo otto giorni