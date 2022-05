Johnny Depp nega le accuse di Amber Heard: "Non ho mai spinto Kate Moss" (VIDEO) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Johnny Depp ha confutato le accuse di Amber Heard secondo le quali avrebbe spinto Kate Moss giù per le scale, dopo che la modella stessa ha testimoniato in suo favore smentendo i rumors. A Johnny Depp è stato chiesto di rispondere alla precedente testimonianza di Amber Heard riguardante una voce secondo cui l'attore avrebbe brutalmente spinto la sua ex ragazza Kate Moss giù per le scale, diceria che la modella stessa ha smentito pubblicamente sotto giuramento. "La signora Heard ha preso la storia che le ho raccontato e l'ha trasformata in un incidente molto brutto, che è avvenuto soltanto nella sua mente", ha dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha confutato ledisecondo le quali avrebbegiù per le scale, dopo che la modella stessa ha testimoniato in suo favore smentendo i rumors. Aè stato chiesto di rispondere alla precedente testimonianza diriguardante una voce secondo cui l'attore avrebbe brutalmentela sua ex ragazzagiù per le scale, diceria che la modella stessa ha smentito pubblicamente sotto giuramento. "La signoraha preso la storia che le ho raccontato e l'ha trasformata in un incidente molto brutto, che è avvenuto soltanto nella sua mente", ha dichiarato ...

Advertising

Corriere : Processo Depp contro Heard, testimonia Kate Moss: «Johnny non mi ha spinto dalle scale» - marticosta02 : RT @xhazzakiss: #KateMoss ha testimoniato per Johnny Depp affermando di essere accidentalmente scivolata dalle scale e di essere stata ragg… - Dreambig51234 : RT @danversyd: johnny depp & winona ryder la prima volta che si rivedono, dopo la loro rottura. - sonoIca : RT @vampiredxpp: non mi riprenderò mai da Johnny Depp che, nel 2022, sorride guardando Kate Moss nello schermo che testimonia a favore suo,… - Dreambig51234 : RT @hesgvn: pensando a a winona ryder che è stata con johnny depp nel fiore dei suoi anni e mi viene un po’ da piangere quanto belli?? man… -