Isola Dei Famosi: Mercedesz e Fabrizia ai ferri corti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli ai ferri corti! Le due naufraghe sbottano Continua la permanenza di Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli su Playa Sgamada, ma no senza intoppi! Se il gruppo precedente sembrava essere coeso e solidale, tra le due naufraghe, ormai ormai sole insieme al neo arrivato Gennaro, pare non scorra buon sangue. Nella notte sembra infatti che Mercedesz si sia dovuta alzare ripetutamente per controllare il fuoco, mentre i due compagni dormivano incuranti di quanto stesse succedendo attorno a loro. La naufraga fa notare a Fabrizia e a Gennaro che ua situazione del genere potrebbe causare al gruppo non pochi problemi poiché senza fuoco è impossibile cucinare, ma Fabrizia sbotta e si scaglia contro ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)Henger eSantarelli ai! Le due naufraghe sbottano Continua la permanenza diHenger eSantarelli su Playa Sgamada, ma no senza intoppi! Se il gruppo precedente sembrava essere coeso e solidale, tra le due naufraghe, ormai ormai sole insieme al neo arrivato Gennaro, pare non scorra buon sangue. Nella notte sembra infatti chesi sia dovuta alzare ripetutamente per controllare il fuoco, mentre i due compagni dormivano incuranti di quanto stesse succedendo attorno a loro. La naufraga fa notare ae a Gennaro che ua situazione del genere potrebbe causare al gruppo non pochi problemi poiché senza fuoco è impossibile cucinare, masbotta e si scaglia contro ...

