Il percorso da compiere per diventare insegnante

AGI - "L'Unione europea ci ha chiesto di dare un percorso chiaro per gli insegnanti della scuola secondaria. Noi abbiamo dato un percorso standard per chi vorrà fare l'insegnante: quindi la magistrale più 60 crediti in un percorso universitario concordato con le scuole, il tirocinio". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nell'audizione in Senato sull'attuazione del Pnrr per i profili di sua competenza. "Sarà un percorso abilitante, dopodiché ci sarà il concorso previsto da una norma nazionale. Abbiamo introdotto la novità che sarà una commissione a dirci come fare i concorsi. Abbiamo siglato un ragionamento fino alla fine del 2024 - ha concluso il ministro - e dal 2025 torniamo alle domande aperte".

