Guerra Ucraina, Shevchenko duro: «Finchè parlano le armi i russi non possono gareggiare» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Guerra Ucraina, Andryi Shevchenko duro contro gli atleti russi esclusi dalle competizioni sportive: le sue dichiarazioni Andryi Shevchenko, alla rivista Oggi, ha parlato dell’esclusione dei russi dalle competizioni sportive. ATLETI E SQUADRE RUSSE FUORI DALLE COMPETIZIONI – «È giusto così. Finché parlano le armi, i russi non possono gareggiare. Non c’è spazio nel mondo dello sport per chi appartiene a tutto questo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022), Andryicontro gli atletiesclusi dalle competizioni sportive: le sue dichiarazioni Andryi, alla rivista Oggi, ha parlato dell’esclusione deidalle competizioni sportive. ATLETI E SQUADRE RUSSE FUORI DALLE COMPETIZIONI – «È giusto così. Finchéle, inon. Non c’è spazio nel mondo dello sport per chi appartiene a tutto questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

