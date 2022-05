Gossip Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri erede di Giorgio Manetti? L’ex di Gemma commenta ironico (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella recente intervista in cui stroncava Riccardo Incarnato e Ida Platano, definendoli incompatibili e destinati a non stare mai insieme, Giorgio Manetti ha commentato anche una voce che da un po’ circola sui social, dove alcuni utenti fan di Uomini e Donne sostengono che Riccardo sia simile a Giorgio come modi di fare e come attitudine da latin-lover, nonché dalla caratteristica di aver avuto un solo amore importante nel programma di Maria De Filippi: per Giorgio L’ex storica è Gemma Galgani, per il Guarnieri ovviamente è Ida Platano. “Riccardo il mio erede?” ha detto sornione Giorgio Mantetti. “Non sta a me dirlo, basta chiedere a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella recente intervista in cui stroncavaIncarnato e Ida Platano, definendoli incompatibili e destinati a non stare mai insieme,hato anche una voce che da un po’ circola sui social, dove alcuni utenti fan disostengono chesia simile acome modi di fare e come attitudine da latin-lover, nonché dalla caratteristica di aver avuto un solo amore importante nel programma di Maria De Filippi: perstorica èGalgani, per ilovviamente è Ida Platano. “il mio?” ha detto sornioneMantetti. “Non sta a me dirlo, basta chiedere a ...

