Elon Musk: "Gli italiani si estingueranno se non si decidono a fare più figli" (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione». Lo twitta Elon Musk commentando il basso tasso di natalità negli Stati Uniti e osservando come, «contrariamente a quanto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione». Lo twittacommentando il basso tasso di natalità negli Stati Uniti e osservando come, «contrariamente a quanto...

Advertising

SkyTG24 : Elon Musk sulla denatalità in Italia: 'Se continua così non ci saranno più italiani' - HuffPostItalia : Elon Musk: se gli italiani non fanno più figli si estingueranno - Corriere : Musk e il tweet sul calo delle nascite in Italia: «Di questo passo resterà spopolata» - ENRICO27218318 : RT @LegaSalvini: Elon #Musk: “L’Italia presto non avrà più persone se l’andamento demografico continua così”. - ___saturnalia_ : @darlingsheerios Da quando lo ha comprato Elon Musk funziona male -