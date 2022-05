Ddl Concorrenza: Santanchè (Fdi), 'maggioranza tiene in ostaggio Commissione' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La maggioranza spaccata e divisa al suo interno, incapace di trovare un accordo sulle tante questioni rimaste aperte nel ddl Concorrenza, sta letteralmente tenendo in ostaggio la Commissione Industria del Senato con un susseguirsi di riunioni. La verità è che quando non c'è la fiducia da apporre, il bavaglio da mettere, la maggioranza vacilla in maniera clamorosa". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, capogruppo in Commissione Industria. "E' evidente - prosegue - che non si tratta di una questione tecnica ma piuttosto di un problema politico e di un governo e di una coalizione che sono ormai arrivati alla frutta. Dovevano essere il governo dei migliori, invece si sono rivelati il governo dei deludenti. Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Laspaccata e divisa al suo interno, incapace di trovare un accordo sulle tante questioni rimaste aperte nel ddl, sta letteralmente tenendo inlaIndustria del Senato con un susseguirsi di riunioni. La verità è che quando non c'è la fiducia da apporre, il bavaglio da mettere, lavacilla in maniera clamorosa". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela, capogruppo inIndustria. "E' evidente - prosegue - che non si tratta di una questione tecnica ma piuttosto di un problema politico e di un governo e di una coalizione che sono ormai arrivati alla frutta. Dovevano essere il governo dei migliori, invece si sono rivelati il governo dei deludenti. Fratelli ...

