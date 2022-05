Covid | i dati | 22 348 nuovi casi e 114 decessi | tasso di positività al 10 | 2% Ancora in calo ricoveri -288 e terapie intensive -19

Advertising

martaottaviani : Questo è di una gravità inaudita. Attendo che @INMISpallanzani dia spiegazioni #Sputnik #Vaccini #infowar #Putin… - Corriere : ?? Le autorità russe potrebbero aver ottenuto dati sanitari di cittadini italiani - Corriere : Così le scienziate russe hanno avuto accesso ai dati sanitari dello Spallanzani - anphoton : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi - Val1Rosa : RT @MuraGesuino: Dati sui morti per Covid: Draghi stavolta rischia la denuncia -

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus Scendono da 1.600 a 1.189 i nuovi casi di... Calano significativamente i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto : idiffusi oggi registrano ...AGI - Sono 22.438 i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 29.875 di ieri ma soprattutto i 30.408 ... per via deidella Regione Emilia Romagna di ieri recuperati ...Ministero della Salute: ricoveri in calo. Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute, ancora in calo i ricoveri nelle ultime 24 ore in Italia: i pazienti in terapia intensiva sono 1 in meno, c ...SARDEGNA - Sono 864 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione PIEMONTE - Sono 1.189 di cui 1.112 a test antigenico, i nuovi po ...