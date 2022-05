Conference | Mancini | contava solo vincere e l' abbiamo fatto

Advertising

DiMarzio : #UECL| @OfficialASRoma, le parole di #Mancini nel post partita - sportli26181512 : #Roma, #Mancini: 'Grande vittoria, godiamocela. Merito ai tifosi': Il difensore giallorosso esulta per la conquista… - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #UECL| @OfficialASRoma, le parole di #Mancini nel post partita - zurichbound : RT @DiMarzio: #UECL| @OfficialASRoma, le parole di #Mancini nel post partita - asusual01 : RT @DiMarzio: #UECL| @OfficialASRoma, le parole di #Mancini nel post partita -

TUTTO mercato WEB

7.5Proietta Zaniolo in porta e la Roma verso il cielo. 7 Smalling Sultano dell'area. 7 ... "Siamo in finale, è ora di fare la storia e vincere laLeague" Le pagelle di Roma - ...Gli olandesi arretrano leggermente il baricentro e la Roma trova il vantaggio: al 32'pesca ...League: l'esultanza dei tifosi romanisti per il goal di Zaniolo Feyenoord subito in ... "Finale con il Feyenoord 50-50%". Rivedi Mancini in vista della Conference League a Tirana TIRANA - Festa Roma per la vittoria della Conference League, conquistata con un percorso ... Al triplice fischio l'entusiasmo dei tifosi e dei giocatori è incontenibile, a partire da Mancini: "Non ...TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Fa festa la Roma, che grazie a una rete di Zaniolo nel primo tempo supera in finale il Feyenoord per 1-0 conquistando così la prima Conference League della storia. E dir ...