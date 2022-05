Bufera sul tesoriere M5S che posta Draghi al guinzaglio di Biden. E Giarrusso fa la scissione (Di mercoledì 25 maggio 2022) La testa del premier Mario Draghi raffigurata sul corpo della lupa capitolina – tenuta al guinzaglio dal presidente Usa Joe Biden – che allatta Romolo e Remo: sulle mammelle la scritta “Liquid gas”. E’ l’immagine postata su Instagram da Claudio Cominardi, deputato e tesoriere del Movimento 5 Stelle nonché uomo di fiducia di Beppe Grillo. Il fotomontaggio sta facendo il giro delle chat interne al M5S. “E’ molto grave, Cominardi ricopre un ruolo di vertice nel Movimento. Conte dovrebbe scusarsi con Draghi”, attacca un parlamentare stellato parlando con l’Adnkronos. E l’ex Iena Guarrusso fonda un nuovo movimento per gli scontenti Ma per Conte non è l’unica brutta notizia della giornata. L’europarlamentare Dino Giarrusso, noto per il suo passato da ‘Iena’, lascia il M5S ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) La testa del premier Marioraffigurata sul corpo della lupa capitolina – tenuta aldal presidente Usa Joe– che allatta Romolo e Remo: sulle mammelle la scritta “Liquid gas”. E’ l’immagineta su Instagram da Claudio Cominardi, deputato edel Movimento 5 Stelle nonché uomo di fiducia di Beppe Grillo. Il fotomontaggio sta facendo il giro delle chat interne al M5S. “E’ molto grave, Cominardi ricopre un ruolo di vertice nel Movimento. Conte dovrebbe scusarsi con”, attacca un parlamentare stellato parlando con l’Adnkronos. E l’ex Iena Guarrusso fonda un nuovo movimento per gli scontenti Ma per Conte non è l’unica brutta notizia della giornata. L’europarlamentare Dino, noto per il suo passato da ‘Iena’, lascia il M5S ...

Advertising

SimoneAlliva : Nel marzo del 2016 Stefania #Craxi, definiva #Putin: 'una guida autorevole', criticando le sanzioni a #Mosca per l'… - AnselmoDelDuca : Bufera sul tesoriere #M5S #Cominardi per la foto pubblicata su Instagram contro #Draghi e #Biden - alleanzapoverta : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - In apertura la voce di Paolo Mondani di #ReportRai3 dopo le perquisizioni di ieri. ??? Ennesima bufera po… - Rob_Rossini5 : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - In apertura la voce di Paolo Mondani di #ReportRai3 dopo le perquisizioni di ieri. ??? Ennesima bufera po… - 1GROSSI : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - In apertura la voce di Paolo Mondani di #ReportRai3 dopo le perquisizioni di ieri. ??? Ennesima bufera po… -