‘Blanco palpato dalle fans’ | la Parietti | “Rispetto a cosa accadeva sul palco a Jim Morrison e Mike Jagger mi viene da ridere”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Premessa l’ormai quasi totale estinzione della figura del critico musicale (ma dei ‘critici’ in generale), oggi leggere di dischi e concerti su un quotidiano – soprattutto online (dove l’approssimazione impera) – è farsi una passeggiata fra ‘chiacchiere e gossip’. Poco importa infatti chi suona, chi arrangia, come lo fa, da chi è ispirato e perché: oggi – complici i posticci talent televisivi – conta il ‘personaggio’ di turno da gettare in pasto all’orda social fino a quando, ‘sfruttato’ fino all’osso, sotto con un altro. Altro che qualità, impegno e studio: ‘roba vecchia’. Non meraviglia dunque apprendere da ‘un noto quotidiano’ (poi subito seguito da altri) che, in merito al concerto tenuto dall’improbabile ‘coppia musicale’ composta da Mahmood e Blanco, più che sull’aspetto musicale, puntuale l’articolo è divenuto un fatto di ‘colore’. Ed ecco quindi che il clou della serata live, è ...