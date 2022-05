Ascolti TV 24 maggio, a L'Eredità il campione si avvicina ad un traguardo importante (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martedì sera in compagnia di Don Matteo 13 e della sua penultima puntata che è riuscita a sbancare negli Ascolti tv. Pomeriggio-sera pieno di entusiasmo sia con L'Eredità che con Soliti Ignoti - Il ritorno. Nel programma condotto da Flavio Insinna, è stata la terza Ghigliottina consecutiva per Alessandro, che ormai sembra imbattibile. Nonostante il ragazzo abbia incassato un'altra bruciante sconfitta, ha mosso un altro passettino in più verso uno dei traguardi più ambiti del game show! Ascolti TV 24 maggio, Don Matteo senza rivali in Prime Time Con Don Matteo la Rai non sbaglia mai, ed ecco che la puntata del 24 maggio, la penultima, ha catturato l'attenzione di 5.57 milioni di appassionati, pari ad uno share del 30.2%. Canale 5 ha proposto un film 'Cinquanta sfumature di rosso', visto da 1.66 milioni ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martedì sera in compagnia di Don Matteo 13 e della sua penultima puntata che è riuscita a sbancare neglitv. Pomeriggio-sera pieno di entusiasmo sia con L'che con Soliti Ignoti - Il ritorno. Nel programma condotto da Flavio Insinna, è stata la terza Ghigliottina consecutiva per Alessandro, che ormai sembra imbattibile. Nonostante il ragazzo abbia incassato un'altra bruciante sconfitta, ha mosso un altro passettino in più verso uno dei traguardi più ambiti del game show!TV 24, Don Matteo senza rivali in Prime Time Con Don Matteo la Rai non sbaglia mai, ed ecco che la puntata del 24, la penultima, ha catturato l'attenzione di 5.57 milioni di appassionati, pari ad uno share del 30.2%. Canale 5 ha proposto un film 'Cinquanta sfumature di rosso', visto da 1.66 milioni ...

