Volvo Trucks | i primi a usare acciaio prodotto senza combustibili fossili

(Di martedì 24 maggio 2022) D'ora in poiutilizzerà solo'pulito' per costruire i propri camion. L'azienda svedese ha infatti annunciato di essere la prima società al mondo a utilizzareprivo di ...

Quotidiano Motori

D'ora in poiutilizzerà solo acciaio 'pulito' per costruire i propri camion. L'azienda svedese ha infatti annunciato di essere la prima società al mondo a utilizzare acciaio privo di combustibili ...La prima fase del 'nuovo' acciaio prevede la sua introduzione su piccola scala nei camion elettrici, già nel terzo trimestre del 2022. Il primo acciaio prodotto con idrogeno sarà utilizzato ... Volvo Trucks è la prima al mondo ad utilizzare acciaio privo di fossili Grazie all’acciaio prodotto dalla svedese SSAB, con l’idrogeno al posto del carbone e del coke, Volvo riduce il proprio impatto ambientale ...Novità per I-Shift, il cambio intelligente e automatizzato di Volvo Trucks. Aumentata la reattività per garantire una migliore guidabilità e fluidità, sia nei veicoli diesel che nei mezzi elettrici pe ...