Vaiolo delle scimmie, la biologa Gallavotti: 'È un virus noto che si può affrontare, nessun paragone con il Covid' (Di martedì 24 maggio 2022) nessuna emergenza: 'Non siamo nella condizione di avere a che fare con un nemico sconosciuto come lo era il Covid. E questo fa veramente la differenza'. Ha risposto così Barbara Gallavotti , biologa e ... Leggi su globalist (Di martedì 24 maggio 2022)a emergenza: 'Non siamo nella condizione di avere a che fare con un nemico sconosciuto come lo era il. E questo fa veramente la differenza'. Ha risposto così Barbarae ...

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - IntSovranista : RT @flayawa: Corriere: “Vaiolo delle scimmie: nel Lazio 15 persone in isolamento fiduciario. D’Amato: «Ci aspettiamo altri casi»” Le orge… - Nicolet84520681 : RT @flayawa: Corriere: “Vaiolo delle scimmie: nel Lazio 15 persone in isolamento fiduciario. D’Amato: «Ci aspettiamo altri casi»” Le orge… -