Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti due bambini, almeno 12 feriti. Fermato l’aggressore (Di martedì 24 maggio 2022) Due bambini sono morti e almeno 12 sono rimasti feriti in una sparatoria all’interno di una scuola di Uvald, a una cinquantina di chilometri da San Antonio, in Texas. Molti dei bambini feriti sono stati trasportati in ospedale. l’aggressore, secondo quanto riferito dai media americani, è sotto la custodia della polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Duesono12 sono rimastiin unaall’interno di unadi Uvald, a una cinquantina di chilometri da San Antonio, in. Molti deisono stati trasportati in ospedale., secondo quanto riferito dai media americani, è sotto la custodia della polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

